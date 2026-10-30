Маск отреагировал на информацию о взломе Binance фразой о нулевом дне

Программная уязвимость, ставшая причиной взлома криптобиржи Binance, все еще представляет опасность. На это намекнул американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск в соцсети X .

«Если будет подтверждение, это станет крупнейшим взломом в истории криптовалюты», — написал в X пользователь KobeissiLetter о кибератаке на Binance.

«Каждый день — нулевой день», — подчеркнул в ответ Маск.

Фразой Zero-day разработчики программного обеспечения и компьютерного оборудования обозначают уязвимость, которую хакеры могут эксплуатировать для кибератаки прямо сейчас, до выпуска исправления. Она означает, что на устранение проблемы остается «ноль дней» до того, как ею снова могут воспользоваться злоумышленники.

Ранее основатель структуры Чанпэн Чжао подтвердил, что систему взломали. С горячих кошельков площадки хакеры вывели миллиарды долларов в различных цифровых активах.