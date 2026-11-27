Макрон: переговоры о бюджете ЕС могут перенести на вторую половину 2027 года

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Евросоюз не сумеет согласовать бюджет до конца декабря этого года, то переговоры по этому вопросу возобновятся только во второй половине 2027 года. Об сообщило агентство «Прайм» .

По словам французского лидера, в первой половине года могут пройти лишь технические обсуждения. Формально обсуждение возобновится лишь во второй половине следующего года.

При этом Макрон допустил риск переходного периода с введением временных мер. Он отметил, что переговоры о бюджете будут проходить под сильным давлением.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал европейским политикам направить деньги, которые они тратят на Украину, на собственные страны.