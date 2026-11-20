Выход игры GTA VI обернулся внезапным скандалом для мэра Парижа Эммануэля Грегуара. Общественники заподозрили его в опоздании на заседание городского совета. Повод для подозрений градоначальник дал сам, опубликовав в социальных сетях снимок скачанной игры с подписью «Поехали!».

Первым о том, что Грегуар появился в мэрии Парижа в полдень, объявил городской активист и журналист Энзо Морель. В социальной сети X он опубликовал пост со скриншотом из соцсети Грегуара.

«Он пропустил заседание городского совета этим утром из-за того, что всю ночь играл в GTA VI?» — подписал снимок Морель.

Журналист добавил, что, по данным его источника в мэрии, Грегуар появился на работе только после полудня.

Пост разошелся и вызвал массовое возмущение горожан.

Грегуар публично оправдался.

«Спасибо, что беспокоитесь о моем расписании, но я вовремя прибыл на работу и провел закрытую встречу со специалистами по этике Парижа, с которыми я регулярно встречаюсь, а после отправился на заседание городского совета», — объявил мэр французской столицы в комментариях.

Один из пользователей посоветовал градоначальнику взять официальный выходной, чтобы спокойно поиграть.

«Все бы это поняли», — заявил автор комментария.

С призывом к россиянкам не ругать мужей за увлечение игрой GTA VI выступила телеведущая и сваха Роза Сябитова. Она подчеркнула, что жена не может выступать надзирателем и диктовать супругу, сколько времени он может просидеть за игрой.