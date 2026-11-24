Примерно 60 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые США ранее обещали передать Украине, включая поставки из европейских арсеналов, до сих пор ждут разрешения Пентагона на отправку. Об этом сообщили источники газеты Financial Times .

По данным журналистов, имеются в виду ракеты PAC-2 и PAC-3. Отправку тормозит руководитель ведомства Пит Хегсет.

Кроме того, в Пентагоне затягивается и отдельная процедура выдачи Киеву лицензии на изготовление ракет для комплексов Patriot. Хегсет сделку поддержал, затем документы направили на рассмотрение заместителю военного министра США по снабжению и военным закупкам Майклу Даффи.

Ранее Нидерланды в 2026 году запросили у США до 479 ракет AIM-9X Sidewinder. Эти боеприпасы Вашингтон раньше передавал Киеву, но после остановки военной помощи администрацией президента США Дональда Трампа, американское оружие для Украины закупают европейские страны.