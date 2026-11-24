США до сих пор не отправили ракеты Patriot на Украину
Financial Times: Пентагон тормозит поставки ракет Patriot на Украину
Примерно 60 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые США ранее обещали передать Украине, включая поставки из европейских арсеналов, до сих пор ждут разрешения Пентагона на отправку. Об этом сообщили источники газеты Financial Times.
По данным журналистов, имеются в виду ракеты PAC-2 и PAC-3. Отправку тормозит руководитель ведомства Пит Хегсет.
Кроме того, в Пентагоне затягивается и отдельная процедура выдачи Киеву лицензии на изготовление ракет для комплексов Patriot. Хегсет сделку поддержал, затем документы направили на рассмотрение заместителю военного министра США по снабжению и военным закупкам Майклу Даффи.
Ранее Нидерланды в 2026 году запросили у США до 479 ракет AIM-9X Sidewinder. Эти боеприпасы Вашингтон раньше передавал Киеву, но после остановки военной помощи администрацией президента США Дональда Трампа, американское оружие для Украины закупают европейские страны.