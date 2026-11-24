Европейские лидеры иногда забывают, что спорт не должен касаться политики, в нем нужно сохранять автономность, а главное — участие всех спортсменов на состязаниях. Об этом заявил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос в беседе с Reuters .

«Перед Европой стоит огромная проблема, поскольку в этом вопросе нет единства: некоторые правительства порой забывают об автономии спорта. Они забывают, что самое главное — это участие всех спортсменов», — сказал он.

Ранее ЕК в рамках проекта 22-го пакета антироссийских ограничений призвала не допускать российских спортсменов к соревнованиям в ЕС, запретить демонстрацию официальных символов, а также прекратить европейское финансирование международных спортивных организаций с участием россиян.

Ранее российским конькобежцам не выдали визы для участия в этапе Кубка мира в Норвегии. До этого похожая история случилась с хоккеистами из России в Канаде. Спортсмены не попадут на юниорский чемпионат мира в декабре из-за отказа в визах.