Замглавы Минобороны Польши призвал не разрывать дипломатические каналы с Россией

Выдворение российского посла из Польши может стать опасным шагом на пути к военному конфликту. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны страны Станислав Взентек в эфире Polskie Radio .

По его мнению, высылка дипломата подтолкнет отношения Москвы и Варшавы к крайней степени напряжения. Чиновник отметил, что Россия непременно ответит, а закрытие польского представительства лишит страну доступа к информации о процессах внутри РФ.

«Важно не разрывать дипломатические каналы. Пусть это будет последним шагом», — подчеркнул Взентек.

Во вторник в МИД Польши вызвали посла России Григория Михно. Ему вручили ноту с обвинениями в нарушении воздушного пространства. Дипломат категорически отверг эти претензии.

Ранее Дания выслала российского военного атташе из страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала дать соответствующий ответ на такое решение.