Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил в парламент законопроект об амнистии. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого» .

«В первую очередь амнистия затронет женщин, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, многодетных матерей, беременных женщин, пенсионерок, женщин с инвалидностью», — заявили в телеграм-канале.

Также закон коснется тех, кто совершил преступление по неосторожности. Под амнистию подпадут и мужчины, которые преступили закон будучи несовершеннолетними.

Законопроект базируется на гуманизме и уважении к женщине и материнским чувствам. Этот шаг должен помочь юным гражданам Белоруссии быстрее вернуться под присмотр матерей и бабушек, а взрослым женщинам — к своим детям.

Ранее стало известно, что Лукашенко исключил повторение массовых протестов и беспорядков в Белоруссии.