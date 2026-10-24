Макрон назвал стрельбу под Парижем переломным моментом для Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон расценил стрельбу в пригороде Парижа как террористический акт. Он заявил, что произошел поворотный момент для страны. Об этом сообщил телеканал France 24 .

По мнению президента, люди в Траппе пострадали исключительно из-за своей религии и цвета кожи. Из пяти раненых двое имели иммигрантское прошлое.

«Сегодняшние события знаменуют собой поворотный момент для республики и нашей страны. Сегодняшний инцидент был террористическим и расистским нападением», — сказал Макрон.

Выстрелы раздались в парижском пригороде Траппа утром 23 октября. Мужчина стрелял по людям из окна автомобиля, полиция задержала его в соседнем городе Куаньер с автоматом и гранатами со слезоточивым газом. Один человек погиб, пятеро пострадали. Среди них 12-летняя девочка, получившая восемь пулевых ранений.