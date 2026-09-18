18 сентября 2026 18:39 Первой сказала, что Брижит Макрон — мужчина: почему умерла Наташа Рей Фото: Соцсети/Axel Schmidt/dpa / www.globallookpress.com Мир

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Эммануэль Макрон

Франция

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Французская журналистка Наташа Рей ушла из жизни в день, когда суд вынес решение по иску жены президента Эммануэля Макрона Брижит. Именно Рей инициировала расследование о половой принадлежности первой леди Франции. Подробности — в материале 360.ru.

Что случилось с Наташей Рей О смерти Рей стало известно 18 сентября — о ее кончине сообщил журналист Ксавье Пуссар, а также подтвердил адвокат покойной. «С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», — написал в соцсети Х Пуссар. Адвокат журналистки в беседе с «Известиями» уточнил, что похороны пройдут 18 сентября в городе Сент.

Фото: nathalie.rey2 / Соцсети

Кто такая Наташа Рей Наташа Рей — журналистка, которая получила известность в начале 2020-х годов благодаря расследованию о Брижит Макрон. Именно она начала утверждать, что первая леди родилась мужчиной* по имени Жан-Мишель Тронье, а позже сменила пол*. Рей ожидаемо столкнулась с судебными исками со стороны жены Макрона и ее семьи. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил журналистку к штрафу в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Однако 13 сентября 2026-го адвокат Франсуа Данглеан сообщил, что его клиентка выиграла в Апелляционном суде разбирательство по делу жены президента Франции. Суд счел, что большинство комментариев Рей не подпадает под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон пообещал, что обжалует решение в кассационном суде.

Интересно После этого 360.ru пытался связаться с Наташей Рей. В открытом доступе ее социальных сетей и иных контактов не нашлось.

В феврале 2025 года журналистка попросила политического убежища в России. Сама Рей в беседе с РИА «Новости» отмечала, что и она, и ее адвокат столкнулись с давлением.

«Нас обоих преследуют, поэтому он счел, что, возможно, прошение о политическом убежище стало бы подходящим решением. Он предложил обратиться к США, но я всегда негативно относилась к американскому империализму. А Россия всегда была второй в моем сердце», — утверждала Рей. Она признавалась к любви к стране и ее архитектуре, говорила об уважении к президенту Владимиру Путину и поддерживала российскую политику.

Фото: РИА «Новости»