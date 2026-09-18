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    Первой сказала, что Брижит Макрон — мужчина: почему умерла Наташа Рей

    Соцсети/Axel Schmidt/dpa
    Фото: Соцсети/Axel Schmidt/dpa/www.globallookpress.com

    Французская журналистка Наташа Рей ушла из жизни в день, когда суд вынес решение по иску жены президента Эммануэля Макрона Брижит. Именно Рей инициировала расследование о половой принадлежности первой леди Франции. Подробности — в материале 360.ru.

    Что случилось с Наташей Рей

    О смерти Рей стало известно 18 сентября — о ее кончине сообщил журналист Ксавье Пуссар, а также подтвердил адвокат покойной.

    «С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», — написал в соцсети Х Пуссар.

    Адвокат журналистки в беседе с «Известиями» уточнил, что похороны пройдут 18 сентября в городе Сент.

    nathalie.rey2
    Фото: nathalie.rey2/Соцсети

    Кто такая Наташа Рей

    Наташа Рей — журналистка, которая получила известность в начале 2020-х годов благодаря расследованию о Брижит Макрон. Именно она начала утверждать, что первая леди родилась мужчиной* по имени Жан-Мишель Тронье, а позже сменила пол*.

    Рей ожидаемо столкнулась с судебными исками со стороны жены Макрона и ее семьи. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил журналистку к штрафу в размере 13,5 тысячи евро за клевету.

    Однако 13 сентября 2026-го адвокат Франсуа Данглеан сообщил, что его клиентка выиграла в Апелляционном суде разбирательство по делу жены президента Франции. Суд счел, что большинство комментариев Рей не подпадает под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон пообещал, что обжалует решение в кассационном суде.

    Интересно

    После этого 360.ru пытался связаться с Наташей Рей. В открытом доступе ее социальных сетей и иных контактов не нашлось.

    В феврале 2025 года журналистка попросила политического убежища в России. Сама Рей в беседе с РИА «Новости» отмечала, что и она, и ее адвокат столкнулись с давлением.

    «Нас обоих преследуют, поэтому он счел, что, возможно, прошение о политическом убежище стало бы подходящим решением. Он предложил обратиться к США, но я всегда негативно относилась к американскому империализму. А Россия всегда была второй в моем сердце», — утверждала Рей.

    Она признавалась к любви к стране и ее архитектуре, говорила об уважении к президенту Владимиру Путину и поддерживала российскую политику.

    Фото: РИА «Новости»

    Загадочная смерть свидетеля

    В деле Брижит Макрон фигурировал хирург Франсуа Фэвр, которые ранее также заявлял о трансгендерном переходе* первой леди Франции. Его нашли мертвым в Париже в 2025 году — по официальной версии, врач выпал из окна.

    Сестра покойного, которая отрицала суицидальные наклонности у Фэвра, связала его смерть с разоблачительным интервью, которое он собирался дать. Хирург заверял, что получил от своего коллеги Патрика Бьюи документы, касавшиеся Брижит Макрон.

    * Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.