Умерла журналистка, начавшая расследование о половой принадлежности супруги Макрона

Скончалась французская журналистка Наташа Рей, заявлявшая, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной*. Об этом сообщило РИА «Новости».

Женщина ушла из жизни 13 сентября, причиной смерти стал рак. Журналистку похоронят 18 сентября, а кладбище Сен-Палле в городе Сент на западе Франции.

Рей в 2021 году заявила, что Брижит ранее была мужчиной* и носила имя Жан-Мишель, видеоролик с ее словами разместили в Сети. Супруга президента подала иск на журналистку за клевету.

В 2024 году Рей и владельца канала приговорили к штрафам, но в 2025-м апелляционный суд Парижа отменил решение. В сентябре 2026 года еще одно судебное разбирательство вновь закончилось в пользу журналистки.

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