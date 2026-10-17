Макрон назвал сделку США и России по дизелю расколом с Европой

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что договоренности США и России по дизельному топливу вносят раскол между Вашингтоном и Европой. Об этом он заявил на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе, его слова привело РИА «Новости» .

По словам французского лидера, такие действия американских властей — это негативный сигнал. Он отметил, что они вызывают недоверие и вряд ли пойдут на пользу.

Макрон добавил, что намерен переубедить американского президента. Чтобы этого добиться, он будет работать над мерами по снижению цен на топливо.

Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель призвала Германию последовать примеру США и договориться с Россией о поставках дизельного топлива.