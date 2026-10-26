Трамп напомнил о своем предупреждении Макрону

Президент США Дональд Трамп напомнил, что он предупреждал французского лидера Эммануэля Макрона, к чему приведет его миграционная политика. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News .

«Когда я только вступил в должность, я довольно рано встретился с Макроном. Я сказал ему: „Ты уничтожаешь Францию. Ты впускаешь людей, которые ненавидят твою страну“», — сказал глава Белого дома.

До этого Трамп заявил, что «Франция горит». Страну разбили вдребезги люди, прибывшие из совершенно другого мира, чьи сердца полны ненависти. Он также призвал Париж срочно закрыть границы и взять под контроль ситуацию с мигрантами.

Ранее Францию охватили массовые протесты — на улицы вышли около 500 тысяч человек. Протестующие громили магазины и кафе, происходили столкновения с полицией, а в Марселе они даже попытались атаковать полицейский участок.