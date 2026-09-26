Макрон допустил возвращение на пост президента Франции

Возвращение не третий президентский срок не исключил действующий глава Франции Эммануэль Макрон. В интервью изданию Variety он допустил, что выставит свою кандидатуру на выборах 2032 года.

Он пояснил, что после своего ухода не сможет баллотироваться на пост главы государства из-за конституционного ограничения на два срока подряд.

«Я завершу свой срок в мае следующего года, а затем французы изберут кого-то другого. Я ничего не исключаю. Хотя возвращение на этот пост — довольно необычная история. Но посмотрим», — заявил Макрон.

В начале июля официальный представитель правительства Франции Мод Брежон объявила, что первый тур президентских выборов пройдет 18 апреля 2027 года, а второй — 2 мая при необходимости.

Глава оппозиционной Республиканской партии Бруно Ретайо заявил, что правительство Макрона специально назначило дату второго тура на следующий день после майских демонстраций. Он подчеркнул, что голосование после массовых акций грозит хаосом.