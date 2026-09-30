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    Брижит Макрон в частной беседе назвала себя Жан-Мишелем

    Журналист Тардиф: Брижит Макрон в частной беседе назвала себя Жан-Мишелем

    Фото: РИА «Новости»

    Супруга президента Франции Брижит Макрон во время частного разговора с советником Елисейского дворца случайно назвала себя Жан-Мишелем. Об этом в книге «Почти идеальная пара» рассказал французский политический журналист Флориан Тардиф. Подробности рассказал aif.ru.

    Эпизод, который журналист описал в книге, произошел во время рождественского обеда. Перечисляя родственников, Брижит назвала имя Жан-Мишель, после этого поправила себя.

    «Нет, простите… Жан-Мишель — это я!» — привел ее слова Тардиф.

    Журналист отметил, что первая леди произнесла эти слова с иронией. Тардиф подметил, что в конце 2025 года Брижит снова начала иронизировать на тему своего пола, как это было до того, как началось «расследование» о ее половой принадлежности в Сети. Жан-Мишель Тронье является братом Брижит Макрон, но существует конспирологическая версия, что это имя самой Брижит, которая якобы родилась мужчиной*.

    В сентябре скончалась французская журналистка Наташа Рей, заявлявшая, что Брижит Макрон сменила пол*.

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