Брижит Макрон в частной беседе назвала себя Жан-Мишелем

Супруга президента Франции Брижит Макрон во время частного разговора с советником Елисейского дворца случайно назвала себя Жан-Мишелем. Об этом в книге «Почти идеальная пара» рассказал французский политический журналист Флориан Тардиф. Подробности рассказал aif.ru .

Эпизод, который журналист описал в книге, произошел во время рождественского обеда. Перечисляя родственников, Брижит назвала имя Жан-Мишель, после этого поправила себя.

«Нет, простите… Жан-Мишель — это я!» — привел ее слова Тардиф.

Журналист отметил, что первая леди произнесла эти слова с иронией. Тардиф подметил, что в конце 2025 года Брижит снова начала иронизировать на тему своего пола, как это было до того, как началось «расследование» о ее половой принадлежности в Сети. Жан-Мишель Тронье является братом Брижит Макрон, но существует конспирологическая версия, что это имя самой Брижит, которая якобы родилась мужчиной*.

В сентябре скончалась французская журналистка Наташа Рей, заявлявшая, что Брижит Макрон сменила пол*.