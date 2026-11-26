Масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией пройдет до конца декабря. Подробности сообщил спецпосланник США Джаред Кушнер в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру.

Посредником выступают Соединенные Штаты. По словам Кушнера, на встрече стороны пытались выяснить, удастся ли организовать масштабный обмен военнопленными. Он состоится до конца декабря и станет крупнейшим за всю историю конфликта.

«Тысячи людей смогут вернуться домой к своим семьям, что имеет огромное значение», — отметил Кушнер.

В интервью Депфнеру спецпосланник США охарактеризовал российского президента Владимира Путина как историческую личность и гроссмейстера от мира политики. При переговорах Путин всегда собран и владеет всей необходимой информацией, подчеркнул Кушнер.