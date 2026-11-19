Американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал российского коллегу своим другом. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Кто это?» — спросил глава Белого дома, войдя в переговорную комнату.

«Он — мой друг», — продолжил Трамп, подойдя к Путину.

Американский лидер протянул руку президенту и заявил, что рад его видеть.

Трамп и Путин встретились на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Перед этим политики приняли участие в пленарном заседании саммита АТЭС. Во время диалога американский лидер отметил, что у него сложились отличные отношения с российским коллегой. Также он поделился ожиданиями от предстоящего разговора.

«Думаю, может выйти много замечательного, по крайней мере, начаться», — сказал он.

Ранее Путин на пленарном заседании саммита АТЭС заявил, что Россия стремится оставаться открытой миру. Он обратил внимание, что страна входит в список ведущих мировых экономик.