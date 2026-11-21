Президент США Дональд Трамп намерен добиться более масштабного перемирия между Россией и Украиной, взяв за основу успешную гуманитарную миссию в Алешках в Херсонской области. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News .

Трамп высоко оценил посреднические усилия своей супруги, первой леди США Мелании Трамп. По его словам, она проделала хорошую работу в отношениях между Украиной и Россией. При ее участии организовали гуманитарный коридор для эвакуации жителей Алешек. Людей вывезли из городов и населенных пунктов, что спасло им жизни.

«Это замечательно, это было перемирие. Теперь мы сделаем то же самое, но в более масштабном виде», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Как написала газета Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника, власти США стремятся к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной к началу января.