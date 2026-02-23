Первый ответный шаг. Словакия отказала Украине в электричестве

Словакия не поможет Украине электричеством в экстренной ситуации в ответ на отказ в транзите российской нефти. Премьер-министр Роберт Фицо объявил об ограничении в Facebook*.

«С сегодняшнего дня в силе то, что если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», — сказал он в видеообращении.

Запрет на поставки электроэнергии вступил в силу в понедельник, 23 февраля. Фицо заверил, что мера не противоречит международным правилам и обязательствам. Он предупредил, что это первый ответный шаг на действия Украины.

Поводом для разногласий стала приостановка поставок российской нефти в Венгрию и Словакию по украинскому участку трубопровода «Дружба» из-за повреждений. В Европе расценили это как политический шантаж, цель которого — добиться вступления Украины в ЕС.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.