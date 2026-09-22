В Раде рассказали о готовности общин Украины к зимним блэкаутам

Примерно треть общин Украины не сможет продержаться даже сутки при зимнем отключении электричества. Об этом заявила депутат Верховной рады Елена Шуляк, сообщил NEWS.ru со ссылкой на сайт «Страна.ua».

По оценке парламентария, самостоятельно дольше 72 часов смогут работать только 4% общин. При этом 78% местных администраций не располагают достаточным запасом топлива для генераторов и котельных.

Еще 34% общин не имеют точных данных о количестве уязвимых жителей, которым потребуется помощь во время длительного отключения электричества.

Ранее первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране предстоит сложный зимний период на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру.