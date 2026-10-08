Аналитик Уотсон: кризис на Украине движется к армагеддону из-за НАТО

Украинский кризис движется в сторону дальнейшей эскалации на фоне укрепления взаимоотношений между НАТО и Киевом. Об этом заявил американский аналитик Алан Уотсон в соцсети X.

Он напомнил, что Кремль и Совет безопасности России неоднократно выражали свою позицию относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе.

«Не раз прямо заявляли, что членство Украины в НАТО представляет собой непосредственную угрозу национальной безопасности России. <…> Важна сама тенденция: конфликт на Украине неумолимо движется к армагеддону», — указал Уотсон.

Ранее стало известно, что Кремль увидел новый виток напряженности в решении Литвы разместить базу НАТО на своей территории. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия примет ответные меры.