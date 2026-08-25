Украинцев предупредили о тяжелой зиме из-за атак на инфраструктуру

Украине предстоит сложный зимний период из-за продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр энергетики страны Денис Шмыгаль, чьи слова привело РИА «Новости».

«Будет ли следующая зима легкой? — Нет», — заявил Шмыгаль.

По словам чиновника, Вооруженные силы России ведут военные действия на истощение, а украинская энергетика остается одной из главных целей. При этом от стабильности системы зависят не только поставки электричества, но и отопление, водоснабжение, транспортная логистика, экономика и повседневная жизнь страны.

Украинские СМИ ранее сообщили о возможном дефиците ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Жителям Киева и других тыловых регионов рекомендовали заранее подготовиться к сложному отопительному сезону.