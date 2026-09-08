Призывавший к митингу против Зеленского военный ВСУ опасается за свою жизнь

Военнослужащий 41-й бригады ВСУ Александр Тодоров, призывавший украинцев выйти на акцию протеста в Киеве к офису президента Владимира Зеленского, заявил об угрозах в свой адрес. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Украинский военный ранее записал видеообращение, в котором призывал сограждан протестовать против власти Зеленского. Он говорил, что киевский режим уничтожает собственный народ.

После публикации видео боевик вернулся из отпуска в бригаду. В части у него отобрали телефон и удалили видео военного с призывом выйти на митинг. Позднее Тодоров смог вернуть свой гаджет и записать новые обращения.

По его словам, представители бригады попытались его уложить в психбольницу, но безуспешно. В итоге Тодорова решили направить на фронт, но он отказался это сделать, ссылаясь на состояние здоровья. Теперь ему угрожают уголовным делом. Тодоров добавил, что он опасается за свою жизнь и безопасность, так как не исключает убийства, замаскированного под суицид.

Ранее в одном из киевских госпиталей умер мужчина, вернувшийся на Украину по обмену военнопленными. По словам медиков, его сердце остановилось из-за пыток электричеством. Мужчина отказался подписать контракт с ВСУ.