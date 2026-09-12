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    В Германии призвали убедить Зеленского согласиться на мир с Россией

    Die Welt: читатели раскритиковали Зеленского после слов о встрече с Путиным

    PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Читатели немецкой газеты раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила Die Welt.

    Поводом для комментариев стали слова главы киевского режима о том, что он готов провести переговоры с российским лидером на полях декабрьского саммита G20 в США.

    «Теперь, в преддверии зимы, он вдруг захотел поговорить. Ситуация уже хуже некуда. Если в ближайшее время не будет заключен мир, Украина этой зимой не выживет. И об этом знают везде. Вот почему и вся эта суета», — написал один пользователь.

    Другой читатель усомнился в праве Киева участвовать в саммите «Большой двадцатки», а третий обратил внимание на поведение Зеленского во время общения со спецпредставителем президента США Джаредом Кушнером.

    «Самое время оказать давление на Зеленского, чтобы наступил мир», — подытожил комментатор.

    Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что вопрос участия Путина в предстоящем саммите G20 в США пока не обсуждали.