Die Welt: читатели раскритиковали Зеленского после слов о встрече с Путиным

Читатели немецкой газеты раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила Die Welt .

Поводом для комментариев стали слова главы киевского режима о том, что он готов провести переговоры с российским лидером на полях декабрьского саммита G20 в США.

«Теперь, в преддверии зимы, он вдруг захотел поговорить. Ситуация уже хуже некуда. Если в ближайшее время не будет заключен мир, Украина этой зимой не выживет. И об этом знают везде. Вот почему и вся эта суета», — написал один пользователь.

Другой читатель усомнился в праве Киева участвовать в саммите «Большой двадцатки», а третий обратил внимание на поведение Зеленского во время общения со спецпредставителем президента США Джаредом Кушнером.

«Самое время оказать давление на Зеленского, чтобы наступил мир», — подытожил комментатор.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что вопрос участия Путина в предстоящем саммите G20 в США пока не обсуждали.