Парламент Литвы одобрил поправку о размещении ядерного оружия

Поправку о размещении ядерного оружия одобрили в сейме (парламенте) Литвы. Об этом сообщило LRT.

В сейме поддержали исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, а также иностранных военных баз на территории Литвы. За поправку высказались 99 депутатов, еще 13 проголосовали против. Пятеро воздержались.

Поправку передали на рассмотрение в профильные комитеты. Для принятия решения парламент должен провести еще два голосования с интервалом в три месяца. Окончательное рассмотрение новшества запланировали на 12 января 2027 года.

Чтобы корректировку внесли, нужна поддержка как минимум 94 из 141 депутата.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема отмечал, что план правительства Литвы снять запрет на размещение оружия массового поражения вызовет обратный эффект. По мнению политика, это решение не повысит безопасность страны, а, наоборот, создаст дополнительные риски.