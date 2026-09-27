Родившая тройню минчанка поблагодарила Лукашенко за подаренную квартиру

Жительница Минска Ангелина Каминская, родившая тройню, получила в подарок квартиру после обращения к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. На своей странице в Instagram* она поблагодарила лидера страны за выполненное обещание.

Минчанка обратилась к президенту 10 сентября. Она напомнила про его обещание женщинам, родившим тройню, дать то, чего они попросят. У нее же родились уникальные близнецы –монохориальные. Ключи от квартиры она получила через две недели после обращения.

«Уважаемый Александр Григорьевич, мы очень-очень сильно хотим поблагодарить вас от всей нашей семьи Каминских, а в особенности от трех, а точнее, от четырех таких потрясающих белорусских женщин, за то, что наш жилищный вопрос настолько быстро и хорошо решился», — написала она.

Ранее россиянка родила третьего ребенка на борту самолета.

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