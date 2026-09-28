В Молдавии объявили красный уровень опасности из-за обмеления Днестра

Сток Днестра на участке от украинского села Наславча до Каменки в Приднестровье снизился до 15% от нормы. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила красный код опасности, сообщила пресс-служба ведомства.

Ниже по течению, на участке от города Дубоссары, власти ввели оранжевый код: объем воды на этом отрезке составляет около 30% от обычного многолетнего показателя. Такой же уровень предупреждения распространили на реку Прут, которая проходит вдоль границы Молдавии и Румынии.

Ранее Украина прекратила искусственно поддерживать уровень Днестра, сократив сброс воды вниз по течению. Там река проходит через Молдавию, где от ее состояния зависят водоснабжение и экосистема. На фоне снижения уровня воды в стране уже ограничили ее использование.