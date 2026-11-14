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    Из-за медицинских матрасов в США погибли семь человек

    Семь человек погибли и еще 35 получили серьезные травмы из-за больничных кроватей, матрасов и аксессуаров компании Medline. Об этом производитель сообщил в пресс-релизе на официальном сайте.

    В середине октября Medline отозвала свою продукцию с рынка США и Канады из-за риска возгорания и опасности удушения. По данным компании, пока кровати не отремонтируют или не заменят, их можно использовать только с ограничениями.

    Подключать кровати к электросети можно только на время смены позы пациента, а сразу после использования кровати нужно отключать от розетки. При этом удлинители применять запрещено, а рядом должен быть второй человек.

    Ранее в России Государственная дума ввела новые механизмы приостановления и отзыва лицензий на производство лекарств.

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