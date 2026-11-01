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    Прохожий спас ребенка из реки Лихоборки на северо-востоке Москвы

    Фото: 360.ru

    В московском районе Отрадное детская коляска упала в реку Лихоборку. На помощь ребенку пришел случайный прохожий, который вытащил его из воды. Об этом сообщил источник 360.ru.

    Происшествие случилось неподалеку от дома № 12Б на Алтуфьевском шоссе. По предварительным данным, коляска с ребенком оказалась в реке, после чего проходивший мимо мужчина бросился на помощь.

    Ребенка удалось спасти, однако сама коляска осталась в воде.

    По информации источника, после происшествия мать с ребенком находились в квартире мужчины, который помог малышу. Там они согрелись и переоделись.

    В настоящее время помощь спасателей не требуется. Обстоятельства произошедшего уточняются.

    На днях прохожий вытащил тонувшего подростка из реки Камы в Перми.

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