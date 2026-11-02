Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ в Новой Москве

Из здания ТЦ в Новой Москве эвакуировали около 150 человек из-за пожара, сообщил источник 360.ru в экстренных службах. Информацию о возгорании подтвердили в столичном пуле МЧС.

Пожар произошел в торговом центре, который находится в поселке завода Мосрентген, на улице Героя России Соломатина.

По данным источника 360.ru, предметы личного пользования загорелись на сдвоенном складе Wildberries и Ozon.

В 12:35 пожар локализовали, в 12:39 — потушили. Возгорание удалось ликвидировать на площади в 40 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что в при пожаре на Межегейском месторождении в Туве ожоги получили 11 человек.