Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легковушки под Пермью

В Пермском крае при лобовом столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

По данным ведомства, авария произошла 4 ноября около 14:40 на 35-м километре трассы Кукуштан — Оса — Чайковский.

На месте работают оперативные службы. Всего привлекли 26 человек и восемь единиц техники.

Кунгурская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП. Для координации работы служб на место выехала исполняющая обязанности прокурора Юлия Бушмакова.

«На контроль также поставлен ход процессуальной проверки проводимой по данному факту», — добавили в ведомстве.

Накануне в Санкт-Петербурге четыре человека получили ранения при столкновении автобуса и легкового автомобиля. Всех пострадавших госпитализировали.

За несколько дней до этого в Балашихе один человек погиб и еще один пострадал при наезде легковушки на грузовик.