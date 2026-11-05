Под Иркутском пьяный водитель напал на полицейского

В городе Слюдянка Иркутской области 21-летний местный житель напал на сотрудника полиции. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Как сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, 4 ноября полицейский ехал на автомобиле по дороге в Слюдянке и заметил машину, водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения.

Страж порядка остановил транспортное средство, представился и, почувствовав запах алкоголя, сделал замечание автомобилисту. Также он сообщил о намерении вызвать сотрудников ГИБДД.

Молодому человеку не понравились законные действия полицейского, он повел себя агрессивно и напал на него. Чтобы отразить нападение, сотруднику полиции пришлось применить травматическое оружие. После происшествия возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Подозреваемого задержали.

Ранее мужчина напал на сотрудника ГАИ с ножом в Москве.