Ураган в Свердловской области сорвал крышу школы

В поселке Пышма Свердловской области у школы сорвало кровлю из-за сильного ветра. Об этом рассказал глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых .

По его словам, стихия унесла примерно 1000 квадратных метров крыши.

«Главное — никто не пострадал», — подчеркнул Фоминых.

Здание школы построили в 1974 году. Сейчас уроки идут по расписанию. После занятий детей отпустят домой, потом власти оценят ущерб и решат, что делать дальше.

Прокуратура Свердловской области начала проверку. ЧП произошло утром из-за ухудшения погоды.

Ранее региональный главк МЧС предупреждал об очень сильном снеге и гололеде. С утра столицу Урала накрыл снегопад с ветром.

В Самаре дерево рухнуло на высоковольтные провода из-за сильного снегопада. Небо озарили вспышки, произошло замыкание, а затем начался пожар.