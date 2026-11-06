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    Ураган в Свердловской области сорвал крышу школы

    Станислав Фоминых
    Фото: Станислав Фоминых/«ВКонтакте»

    В поселке Пышма Свердловской области у школы сорвало кровлю из-за сильного ветра. Об этом рассказал глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых.

    По его словам, стихия унесла примерно 1000 квадратных метров крыши.

    «Главное — никто не пострадал», — подчеркнул Фоминых.

    Здание школы построили в 1974 году. Сейчас уроки идут по расписанию. После занятий детей отпустят домой, потом власти оценят ущерб и решат, что делать дальше.

    Прокуратура Свердловской области начала проверку. ЧП произошло утром из-за ухудшения погоды.

    Ранее региональный главк МЧС предупреждал об очень сильном снеге и гололеде. С утра столицу Урала накрыл снегопад с ветром.

    В Самаре дерево рухнуло на высоковольтные провода из-за сильного снегопада. Небо озарили вспышки, произошло замыкание, а затем начался пожар.

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