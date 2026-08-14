Новые правила лицензионного контроля за выпуском лекарств ввели в России
Володин: новые правила контроля за производством лекарств повысят их качество
Государственная дума ввела новые механизмы приостановления и отзыва лицензий на производство лекарств. Об изменениях рассказал спикер Вячеслав Володин, его слова привела пресс-служба нижней палаты парламента.
«Новый механизм дополнительно защитит здоровье граждан. Позволит своевременно реагировать на нарушения и повысит ответственность производителей, решая задачу по улучшению качества лекарственной продукции и медицинской помощи», — объяснил Володин.
Закон вступает в силу с 15 августа. Если по итогам проверок на предприятии выявят нарушения, то лицензию могут приостановить на срок до 120 дней.
Если за это время производитель не исправит ситуацию, лицензию аннулируют. В случае выявления грубых нарушений внеплановую проверку предприятия проведут в течение 72 часов.
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