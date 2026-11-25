Госдепартамент США одобрил продажу Украине услуг и оборудования для техобслуживания истребителей F-16. Подробности сообщило РИА «Новости» .

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины по линии межправительственных военных продаж услуг по поддержанию эксплуатации самолетов F-16 и сопутствующего оборудования», — отметили в ведомстве.

Предположительная сумма контракта составляет 621,9 миллиона долларов. Оплата услуг произведут без привлечения американских бюджетных средств. По информации Госдепа, услуги оплатят за счет программы, финансируемой Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией.

В середине ноября стало известно, что Португалия отказалась передать Украине дополнительные истребители F-16. В республике посчитали, что военные самолеты нужны для обороны государства.