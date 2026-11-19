Объем государственного долга США превысил 40,7 триллиона долларов. До установленного законом лимита в 41,103 триллиона осталось менее 1%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные американского Минфина.

За последние три месяца задолженность увеличилась примерно на 700 миллиардов долларов. Предыдущую психологическую отметку в 40 триллионов страна преодолела 18 августа. Теперь приближение к потолку заимствований вновь ставит перед Конгрессом вопрос о повышении лимита.

Если законодатели не согласуют его увеличение, правительство лишится возможности привлекать новые средства для финансирования обязательств. Это создаст риск технического дефолта, в том числе по выплатам процентов кредиторам.

В конце октября госдолг США находился на отметке 40,5 триллиона долларов.