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    Армия Израиля сообщила об устранении высокопоставленного члена ХАМАС

    ЦАХАЛ заявила об устранении высокопоставленного члена военного крыла ХАМАС

    Фото: 360.ru

    Армия обороны Израиля заявила об устранении высокопоставленного чледна движения ХАМАС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

    «Недавно ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар по высокопоставленному террористу в военном крыле ХАМАС», — отметили израильские военные.

    Они нанесли авиаудар по городу Хан-Юнис в секторе Газа. В результате погиб командир бригады «Рафах» Самир Абу Юнис. Он занимал должность около двух месяцев после гибели предыдущего командира бригады.

    Власти сектора Газа отмечают, что вступления в силу режима прекращения огня 11 октября Израиль продолжает бить по региону. По последним сведениям минздрава анклава, за этот период погибли 1643 человека, еще 5964 получили ранения.

    Ранее ЦАХАЛ сообщал, что удар израильской авиации по району Хан-Юнис ликвидировал командира взвода «Нухба» военного крыла ХАМАС Хишама Джамаля Мухаммада Абу Гала.

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