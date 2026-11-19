Ранжел: Португалия отказала Киеву в передаче F-16 из-за собственных нужд в них

Португалия отказалась передать Украине дополнительные истребители F-16, аргументируя это интересами национальной обороны. Об этом глава МИД республики Паулу Ранжел заявил на совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве, сообщило РИА «Новости» .

«Что касается самих самолетов F-16, это невозможно, поскольку они необходимы для защиты воздушного пространства Португалии», — сказал дипломат.

Ранжел объяснил, что уровень потенциальных угроз для Португалии достаточно высок. Вооруженные силы страны должны располагать необходимыми средствами обороны, в том числе и авиапарком. При этом дипломат допустил, что сотрудничество с Украиной продолжится.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила план Великобритании по передаче Киеву ракет для противовоздушной обороны как западную формулу по могилизации украинцев.