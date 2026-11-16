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    Ни один из кандидатов на пост главы Гагаузии не набрал 50% в первом туре

    Фото: РИА «Новости»

    Башкана Гагаузии выберут во втором туре, по итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал нужные для победы 50% голосов. ЦИК Молдавии обработал на данный момент 93% протоколов.

    Помимо башкана (главы) в Гагаузии выбирают новый состав народного собрания. Для голосования открыли 67 избирательных участков в 35 одномандатных округах. Участки работали с 07:00 до 21:00 по местному времени (08:00–22:00 по московскому).

    Центризбирком Молдавии опубликовал предварительные результаты. Они выглядят следующим образом:

    Для победы в первом туре на выборах главы кандидаты должен был набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не набирает более половины голосов, состоится второй тур, в котором за место главы поборются два кандидата с наибольшим количеством голосов. Жителям автономии придется выбирать между Александром Стояногло и Федором Гагаузом.

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