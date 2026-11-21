Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси утвердил кандидатуру заместителя руководителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова на должность заместителя по вопросам ядерной энергетики. Об этом ТАСС рассказал зампостпреда России при международных организациях в Вене Роман Устинов.

По его словам, представители секретариата МАГАТЭ уже связались с Ферапонтовым и обсуждают сроки его прибытия в Австрию.

«Разговор идет, когда сможет прибыть, чтобы запустить бюрократические процессы, связанные с подписанием контракта», — объяснил Устинов.

Дипломат уточнил, что в агентстве рассчитывают принять Ферапонтова в начале 2027 года. После этого предстоит оформить документы.

Согласно уставу агентства, финальное решение о назначении заместителей принимает лично генеральный директор.

Ранее стало известно, что Гросси претендовал на пост нового генсека ООН.