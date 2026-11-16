Дженсен Хуанг может вернуться на пост главы Nvidia

FT: союзники Хуанга формируют штаб из глав компаний, чтобы вернуть его

Бывший глава технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг может вернуться на пост генерального директора. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на пост генерального директора Nvidia. Хуанг обсуждал такой вариант со своими доверенными лицами», — отметили в публикации.

Один из источников газеты сообщил, что союзники Хуанга формируют штаб из глав компаний Кремниевой долины, что лоббировать возвращение бывшего главы Nvidia.

Петицию за восстановление главы Nvidia подписали более 150 тысяч человек. Среди них 7,4 тысячи сотрудников компании, 80 тысяч акционеров и почти 62 тысячи сторонников.