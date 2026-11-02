Сенсация в «Формуле-1». Кими Антонелли переписал историю гонки

Гонщик Кими Антонелли стал самым молодым в истории чемпионом «Формулы-1»

Пилот команды Mercedes Кими Антонелли финишировал третьим на Гран-при Мексики и досрочно завоевал титул чемпиона мира «Формулы-1». Об этом сообщила газета The Guardian .

Заезд в Мехико прошел в напряженной обстановке. Напарник Хэмилтона по Ferrari Шарль Леклер срезал поворот в начале гонки и получил пятисекундный штраф. Это вызвало резкое недовольство Хэмилтона, который публично раскритиковал тактику партнера по команде.

В середине заезда организаторы вывесили красные флаги из-за жесткой аварии Вальттери Боттаса. На его машине сломалась передняя подвеска, болид врезался в стену.

Антонелли же оформил победу в личном зачете за четыре этапа до конца сезона. Победителем гонки стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Второе место занял Льюис Хэмилтон на Ferrari.

Для итальянского спортсмена это дебютный титул чемпиона «Формулы-1». Кими Антонелли сумел переписать историю автоспорта, он стал самым молодым обладателем этого звания.

Ранее рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю, который выиграл свой первый титул в 2010 году в возрасте 23 лет. Кроме того, Антонелли принес Италии первую победу в чемпионате пилотов с 1953 года.

В сентябре Кими Антонелли также выиграл Гран-при Италии Формулы-1 после старта с 19-й позиции.