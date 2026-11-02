Президентом Болгарии впервые станет женщина

Илияна Йотова побеждает на выборах президента Болгарии с результатом 57,6%

Временный президент Болгарии Илияна Йотова взяла лидерство во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

Вместе с кандидатом в вице-президенты Кириллом Вылчевым Йотова получила поддержку 57,6% избирателей после обработки 99,68% бюллетеней.

Их соперники, бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров и экс-генеральный секретарь МВД Георгий Кандев, набрали 39,3%.

Йотова может стать первой женщиной, избранной президентом Болгарии. О ее победе также сообщили международные СМИ, ссылаясь на предварительные подсчеты и результаты параллельных подсчетов голосов.

В январе 2026 года Йотова возглавила Болгарию после решения Румена Радева подать в отставку с поста главы государства. Он называл ее достойным преемником в должности.