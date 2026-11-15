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    Петицию за восстановление главы Nvidia подписали более 150 тысяч человек

    Петицию за восстановление Хуанга в должности подписали более 150 тысяч человек

    Общественное достояние
    Фото: Общественное достояние/Википедия

    Свыше 150 тысяч человек подписали обращение за восстановление в должности экс-главы корпорации Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом свидетельствует счетчик на сайте петиции.

    На 17:50 15 ноября ее подписали 150,8 тысячи человек, среди них 7,4 тысячи сотрудников Nvidia, 80 тысяч акционеров и почти 62 тысячи сторонников.

    О сборе подписей объявил один из главных инженеров компании. Он разместил обращение во внутреннем разделе предложений и призвал совет директоров учесть мнение работников. Петицию поддержал глава SpaceX Илон Маск.

    Подробнее о подоплеке скандала с основателем Nvidia, его развитии и последствиях для экономики всего мира — в материале 360.ru.

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