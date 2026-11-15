Петицию за восстановление главы Nvidia подписали более 150 тысяч человек

Петицию за восстановление Хуанга в должности подписали более 150 тысяч человек

Свыше 150 тысяч человек подписали обращение за восстановление в должности экс-главы корпорации Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом свидетельствует счетчик на сайте петиции .

На 17:50 15 ноября ее подписали 150,8 тысячи человек, среди них 7,4 тысячи сотрудников Nvidia, 80 тысяч акционеров и почти 62 тысячи сторонников.

О сборе подписей объявил один из главных инженеров компании. Он разместил обращение во внутреннем разделе предложений и призвал совет директоров учесть мнение работников. Петицию поддержал глава SpaceX Илон Маск.

Подробнее о подоплеке скандала с основателем Nvidia, его развитии и последствиях для экономики всего мира — в материале 360.ru.