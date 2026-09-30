«Дорогостоящая экскурсия в ад». Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака

Последние американские войска выведены из Ирака. Президент США Дональд Трамп написал об этом в соцсети Truth Social и назвал операцию «Непоколебимая решимость» «дорогостоящей экскурсией в ад».

«Сегодня я с радостью объявляю о том, что последние американские силы покидают Ирак. Это заняло много времени, и изначально в эту трясину нас затянули крайне неудачные решения, но скоро все это станет частью истории», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, вывод американских войск знаменует собой «победу США и Ирака и поражение ИГ*». Президент США подчеркнул отличия вывода войск из Афганистана, где военные оставили много оружия и погибли военнослужащие.

«Этот организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы в Эрбиле означает завершение очень дорогостоящей экскурсии в ад», — добавил Трамп.

Ранее власти Ирака отказались от участия в операции с участием военных кораблей в Ормузском проливе. Вооруженная защита кораблей вызовет реакцию Ирана и не способствует судоходству, заявили в Ираке еще в марте.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.