360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Дорогостоящая экскурсия в ад». Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака

    Трамп подтвердил вывод американских войск из Ирака

    Фото: РИА «Новости»

    Последние американские войска выведены из Ирака. Президент США Дональд Трамп написал об этом в соцсети Truth Social и назвал операцию «Непоколебимая решимость» «дорогостоящей экскурсией в ад».

    «Сегодня я с радостью объявляю о том, что последние американские силы покидают Ирак. Это заняло много времени, и изначально в эту трясину нас затянули крайне неудачные решения, но скоро все это станет частью истории», — заявил глава Белого дома.

    По словам Трампа, вывод американских войск знаменует собой «победу США и Ирака и поражение ИГ*». Президент США подчеркнул отличия вывода войск из Афганистана, где военные оставили много оружия и погибли военнослужащие.

    «Этот организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы в Эрбиле означает завершение очень дорогостоящей экскурсии в ад», — добавил Трамп.

    Ранее власти Ирака отказались от участия в операции с участием военных кораблей в Ормузском проливе. Вооруженная защита кораблей вызовет реакцию Ирана и не способствует судоходству, заявили в Ираке еще в марте.

    *«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

    Читайте также

    МИД Ирана получил ответ США на предложения по урегулированию в Ормузе

    Moawia Atrash/dpa

    Трамп допустил новые удары по Ирану

    Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/global look press

    Трамп сообщил о переговорах США с Ираном на следующей неделе

    White House

    Иранские военные перехватили шпионский подводный дрон США в Ормузском проливе

    Wen Xinnian

    Трамп отверг предложение Ирана о возобновлении работы Ормузского пролива

    White House

    Трамп и Си Цзиньпин согласились, что Иран не должен разрабатывать ядерное оружие

    Трамп выступил за переговоры между Россией, КНР и США по контролю над оружием

    White House

    Иран передал США семидневный план по разблокировке Ормуза