МИД Ирана получил ответ США на предложения по урегулированию в Ормузе
Аракчи получил ответ США на план Ирана по открытию Ормузского пролива
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил предложения США по семидневному плану открытия Ормузского пролива. Об этом сообщила представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани в соцсети X.
По информации агентства Reuters, накануне Аракчи побывал в Дохе, где катарские посредники передали ему встречные предложения американской стороны. Основные расхождения касаются последовательности шагов в рамках плана, представленного Тегераном.
На полях Генассамблеи ООН 26 сентября глава Иранского МИД сообщил, что Соединенным Штатам передали через посредников конкретный семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Он заверил, что при соблюдении необходимых условий водная артерия может быть открыта.