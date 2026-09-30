МИД Ирана получил ответ США на предложения по урегулированию в Ормузе

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил предложения США по семидневному плану открытия Ормузского пролива. Об этом сообщила представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани в соцсети X .

По информации агентства Reuters, накануне Аракчи побывал в Дохе, где катарские посредники передали ему встречные предложения американской стороны. Основные расхождения касаются последовательности шагов в рамках плана, представленного Тегераном.

На полях Генассамблеи ООН 26 сентября глава Иранского МИД сообщил, что Соединенным Штатам передали через посредников конкретный семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Он заверил, что при соблюдении необходимых условий водная артерия может быть открыта.