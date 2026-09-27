Трамп сообщил о переговорах США с Ираном на следующей неделе

Представители Соединенных Штатов проведут переговоры с Ираном на следующей неделе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщил Axios .

Трамп счел предложения Тегерана неприемлемыми для нынешнего момента. По его оценке, год назад Вашингтон мог бы рассмотреть подобные условия, однако теперь они не соответствуют ожиданиям американской стороны. Президент США также дал понять, что иранские власти неверно оценили свои возможности и рассчитывали добиться большего, чем позволяла ситуация.

«Я ожидаю, что [на следующей неделе] состоятся очередные переговоры с Ираном. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, на которую я готов пойти», — отметил глава государства.

До этого Тегеран предложил Вашингтону семидневный план разблокировки Ормузского пролива, однако Трамп отверг его. По словам президента США, Иран планирует добиться немедленного открытия пролива, поскольку терпит поражение.