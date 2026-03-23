Ирак отказался присоединиться к операции в Ормузском проливе

Ас-Судани: Ирак не будет участвовать в операции в Ормузском проливе

Ирак не станет принимать участие в вероятной операции с участием военных кораблей в Ормузском проливе, она не поможет судоходству и спровоцирует ответную реакцию Ирана. Об этом газете Corriere della Sera сообщил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани.

По его словам, Ирак не верит в военное решение проблемы блокировки водной артерии.

«Вооруженная защита кораблей вызовет реакцию Ирана и не способствует судоходству. Поэтому мы не будем участвовать в военных действиях в Персидском заливе», — подчеркнул премьер-министр.

Американский лидер Дональд Трамп призывал ряд стран прислать военные корабли в Ормузский пролив. В настоящее время готовность обеспечить судоходство выразила коалиция из 22 стран, среди которых Великобритания, Германия, Франция, Эстония, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия и другие.

Британский премьер Кир Стармер всего неделю назад обещал, что не отправит корабли в Ормузский пролив.