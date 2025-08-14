Депутат Верховной рады Артем Дмитрук указал на нездоровый вид и странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Берлине. Кадры он опубликовал в Telegram-канале .

«Зеленский психический больной человек, ежедневно употребляющий наркотики и совокупляющийся со своими помощниками», — прокомментировал он выступление украинского лидера.

На кадрах Зеленский выглядел потерянным и усталым. Он постоянно хватался за стакан с водой, не мог сфокусировать взгляд. У него подергивались губы и бегали глаза.

Дмитрук задался вопросом, как глава киевского режима в таком состоянии может предложить план по урегулированию конфликта. По его словам, это невозможно. И чем раньше президент США Дональд Трамп и его команда это поймут, тем будет лучше.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла западных лидеров, организовавших видеоконференцию в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске.