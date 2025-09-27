«Давно рассудок потерял». В Раде указали на невменяемость Зеленского

Ментальное состояние Владимира Зеленского становится все хуже. Так прокомментировал обвинения президента в отношении Венгрии депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале .

«Зеленский не сходит с ума — он давно потерял рассудок и здравый смысл. Его тяжелое психическое состояние усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости здесь невозможно», — написал он.

Дмитрук призвал признать Зеленского террористом, а его режим — террористическим, поскольку судить надо не по умственным способностям, а по действиям.

В пятницу Зеленский бездоказательно заявил о нарушении границы страны, вероятно, венгерскими разведывательными беспилотниками. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заподозрил у политика хунгарофобию и предположил, что украинский лидер сходит с ума.