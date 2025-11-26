Из носа Зеленского во время видеообращения вылетело белое вещество

Во время очередного видеообращения украинского президента Владимира Зеленского к гражданам камеры сняли, как из его носа вылетела белая субстанция. Курьезные кадры распространило РИА «Новости» .

Эпизод произошел в момент, когда Зеленский комментировал американскую мирную инициативу и подчеркивал необходимость координации действий с партнерами, добавляя, что «расслабляться сейчас нельзя».

РИА «Новости» ранее распространило аудиозапись разговора брата руководителя офиса Зеленского Дениса Ермака перед поездкой в Афганистан. Утверждается, что он ездил в эту страну за наркотиками. В записи Ермак обсуждает билеты и багаж. Как заявляет агентство, летом прошлого года он возил наркотические вещества для политического руководства Украины.